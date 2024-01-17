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Son piyasa verilerine göre, gram altın 1.954 TL seviyesine kadar geriledi. Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller'ın açıklamaları ve Çin'den gelen zayıf verilerin etkisiyle dolar, küresel para birimleri karşısında son bir ayın zirvesine çıkarken, altın fiyatlarında hızlı bir düşüş gözlemleniyor. Bugün başlayan işlemde gram altın, yüzde 0,15'lik bir düşüşle günü açtı.

17 Ocak 2024 sabahında ons altın 2024 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1954 liraya kadar alıcı buluyor. Spot piyasada güncel altın satış fiyatları ise şu şekilde:

Çeyrek Altın: 3.397 TL

Yarım Altın: 6.762 TL

Tam Altın: 13.414 TL

Cumhuriyet Altını: 13.473 TL

Reşat Altını: 13.505 TL

Gremse Altın: 33.639 TL

Doların seyrinde ise belirgin bir artış var; dolar, 30 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Kur, bugüne 30,11 TL'den başlarken, Euro ise 32,75 TL'den işlem görüyor. Piyasalar, yapılan zamların enflasyona etkisini yakından takip ediyor. Bugün önemli bir ekonomik veri bulunmuyor.

2023 yılı bütçesi, yaşanan deprem felaketine yapılan harcamaların etkisiyle yüzde 863 artış göstererek 1,37 trilyon TL olarak gerçekleşti. Kasım ayında ise bütçe açığı 76,7 milyar TL oldu. Bu açığın milli gelire oranı yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Deprem harcamalarının bütçe açığı üzerindeki etkisi ise 950 milyar TL oldu.

Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Bu değişikliğin nedeni olarak uygulanan para politikasını gösteren Moody's, politikaların enflasyonu daha sürdürülebilir seviyelere çekme olasılığını belirtti. Ancak, Moody's enflasyonun bir süre daha yüksek seyretmesini bekliyor. Türkiye'nin kredi notu "B3" seviyesinde korunmaya devam ediyor.

Dolar, diğer para birimleri karşısında gücünü artırarak küresel ölçekte hâlâ güçlü bir konumda bulunuyor. Fed Üyesi Christopher Waller’ın açıklamaları ve zayıf Çin verileri, doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü artırmaya devam ediyor. DXY endeksi, 103,252 seviyesine yükselerek son bir ayın zirvesine ulaştı.