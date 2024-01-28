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Samsun’da aydınlatma direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Ferdi Ulu (27) yönetimindeki 05 EL 182 plakalı otomobil, Samsun’dan Amasya’ya giderken refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferdi Ulu’nun cenazesi, Amasya’da kılınan cenaze namazınon ardından toprağa verildi.