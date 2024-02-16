Otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi, araç alımını zorlaştırırken, alternatif çözümler de ön plana çıkıyor. Son dönemde popülerlik kazanan yöntemlerden biri ise icradan ihaleyle satılan araçlar oluyor. İcralık araçlar, değerlerinin yarı fiyatına kadar alıcı bulabiliyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan Avukat Zafer İşeri, "Araçlar icra satışında yüzde 50 bedelle satışa çıkıyor." ifadelerini kullandı. Bu satışlarda araçların fiyatı, 30 bin liradan 300 bin liraya kadar değişkenlik gösterebiliyor.

İşeri, "İcrada olan bir aracı satın almak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey Adalet Bakanlığı'nın kurmuş olduğu UYAP sitesine girmek." diyerek sözlerine başladı. "Siteye e-devlet şifresi veya mobil imza ile giriş yapılabilmekte. İhaleye girmek isteyenler, almak istedikleri araç için belirlenen fiyatın yüzde 10'unu teminat olarak yatırmaları gerekmektedir." şeklinde devam etti.

Araç almak isteyenlerin, UYAP sitesindeki taşıt ilanları arasından seçim yaparak ihalelere katılabileceklerini belirten uzmanlar, aracı incelemek isteyenlerin ise otoparkları ziyaret edebileceklerini ifade etti. Bu yöntem, otomobil almak isteyenler için uygun fiyatlı ve güvenilir bir alternatif olarak dikkat çekiyor.