Başkan Şaşmaz, “Yerel Yönetim Hizmet Kolunun Genel Yetkide 18’inci yılımızda, yetkili sendika olarak kamu işveren heyetiyle 7’nci dönem toplu sözleşme sürecini başarıla bir şekilde mutabakat ile tamamlayarak önemli kazanımlar aldık” dedi.

Şaşmaz yaptığı açıklamada, “7’nci dönem toplu sözleşme sürecinin başlangıcında “Tekliflerimizi Birlikte Oluşturalım Yerel Yönetim Çalışanlarımızın Kazanımlarına Kazanım Katalım” sloganı ile ‘Talebiniz Teklifimiz Olsun’ çalışması başlatarak, yerel yönetim hizmet kolumuzda çalışan Memurların taleplerini ve Şube/İl Başkanlıklarımızdan gelen talep dosyalarını ele alan Bem Bir Sen Genel Merkez Yönetimi; 5 bin 213 adet talebi ilgili kurullarda inceleyip tasnif etti. Bu sürecin akabinde Hizmet Kolumuza ait 79 teklifi, 24 Temmuz’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edildi. Akabinde yoğun bir şekilde gerçekleşen komisyon toplantılarında başarılı bir müzakere süreci yürütülerek Yerel Yönetim Hizmet Kolumuza ait önemli yeni kazanımlara, oransal artışlara imza atıldı ve süreç mutabakatla neticelendi. Memurların geneline yönelik olup bir kısmı Toplantı Tutanağında yer alan Kazanımlar Hakem Heyetine gönderilmiş olup, süreç neticesinde Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben kesinleşecek olan bu Kazanımlardan Yerel Yönetim Hizmet Kolu Çalışanlarımızı kapsayacak olan maddeler hariç Hizmet Kolumuz adına ait başlıca kazanımlar şu şekilde gerçekleşti; Sosyal denge sözleşmesi tazminatı yüzde 120, zabıta memurlarımızın yan ödeme zamlarını yüzde 100 artırdık. İtfaiye memurlarımızın yan ödeme zamlarını yüzde 100 artırdık. Kahraman İtfaiyecilerimizin yangın dahil bütün görevlerinde nakdi tazminat almasını sağladık. İtfaiye ve Zabıta personelinin yiyecek yardımı haklarını genişlettik. Hizmet kolumuzdaki çalışanlarımızın tümüne yemek yardımı verilmesini sağladık. Aylık 2 bin 100 gösterge rakamı karşılığı nakdi yemek yardımı ödenebilmesini sağladık. Evlendirme memurlarının özel hizmet tazminatlarını 5 puan artırdık. İcra memurlarının tazminatlarını 10 puan artırdık. Ölçü ayar memurlarımıza 800 puan iş riski tazminatı aldık. Performans ikramiyesinden yararlanacak personel sayısını yüzde 50 artırdık. İtfaiye memurlarımızın yıpranma payındaki haksızlığa dair çalışma bu toplu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Zabıta memurlarımızın özel hizmet tazminatlarını 12 puan artırdık. İtfaiye memurlarımızın özel hizmet tazminatlarını 12 puan artırdık. Belediye Başkan Yardımcılarına makam ve görev tazminatları verilmesine yönelik çalışma bu toplu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Sanat tarihçilerinin ek ödeme oranlarını 10 puan artırdık. Sözleşmeli personelin ek ödemelerinin tavan tutardan verilmesini sağladık. İl Özel İdarelerinde ve Belediyelerde performans ikramiyesini yüzde 25 artırdık. Büyükşehir Belediyelerinde performans ikramiyesini yüzde 20 artırdık. Büyükşehirlerdeki personele ulaşım yardımı aldık. Defin hizmetleri çalışanlarının fazla çalışma ücretlerini 3 kat artırdık. Toplu görüşme sürecinde gecenin geç vakitlerinde bile görüşmelerine devam eden, hak arayışında hakkı üstün tutan, üyemiz olmayanların bile haklarını sahalarda eylemlerle arayan, mazlumun sesi ve yanında olan kazanımların adresi ve mimarı olan kıymetli Genel Başkanımız Levent Uslu’ya, Başkan Yardımcılarımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı Şahsım Yönetim Kurulum, değerli üyelerimiz, iş yeri temsilcilerimiz, komisyonlarımız adına teşekkür ediyor Şükranlarımızı sunuyorum. Biz birlikte güçlü ve büyük Bem Bir Sen ailesiyiz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir