Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkanı Adayı Ömer Açıkel ve MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen konseri Yozgat coşkuyla karşıladı.
Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonunda gerçekleştirilen konser programında salon coşkulu kalabalıkla doldu taştı.
Konser kapsamında Yozgat’a Tuğçe Kandemir ve Mümin Sarıkaya geldi.
Konser programına MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Celal Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Konserde MHP Yozgat Milletvekili Sedef ve MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Açıkel açıklamalarda bulundu.
Konserde önce Mümin Sarıkaya sonra Tuğçe Kandemir sahne aldı.