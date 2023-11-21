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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir kampanya ile kutlamaya hazırlanıyor. Bakan Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yönelik özel bir indirim programını duyurdu.

HIZLI TREN VE ANA HATLARDA YÜZDE 50 İNDİRİM FIRSATI!

24-30 Kasım haftası boyunca hızlı tren ve ana hatlarda seyahat edecek olan öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu müjdeli haberi Bakan Uraloğlu, öğretmenlerin haklarının ödenemez olduğunu vurgulayarak duyurdu.

UYGULAMADAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenlerin, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında görev yapan öğretim elemanlarının ve yabancı ülkelerde çalışan Türk uyruklu öğretmenlerin faydalanabileceğini belirtti.

BAKAN URALOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Bakan Uraloğlu, öğretmenlerin kıymetini anlamak adına bu özel indirim kampanyasını başlattıklarını belirterek, "Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize yüzde 15 indirim yapılmaktaydı. Ancak 24-30 Kasım tarihleri arasında yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde bu indirim oranını yüzde 50'ye çıkarıyoruz" dedi.

KİMLİK KARTI İBRAZI YETERLİ!

Öğretmenlerin bu özel indirimden faydalanabilmesi için sadece öğretmen kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, öğretmenleri bu özel kampanyadan en iyi şekilde yararlanmaya davet etti. Bu kapsamlı indirim programı, öğretmenlere teşekkür etme amacını taşıyor ve onlara hak ettikleri değeri sunma çabasını yansıtıyor.