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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) kampüsündeki Yozgat Gençlik Merkezi- Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Ofis gençler için faydalı eğitim etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Üniversiteli gençlerin rahat ulaşabildiği ve uğrak yeri haline gelen YOBÜ-Genç Ofis, kitap ödünç alma ve okuma ortamı, ders çalışma salonu, zeka oyunları araçları ve öğrencilerin beklentilerine yönelik çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Üniversitenin Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezindeki çok amaçlı ve ferah bir atmosfer sahip olan mekanında YOBÜ-Genç Ofis 27 Aralık 2023 Çarşamba akşamı YOBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’yı konuk etti ve “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” başlıklı bir seminer düzenledi.

Farklı bölümlerden proje konularına ilgi duyan 12 üniversiteli gençle bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje fikri geliştirme, fikrin analizi, ön değerlendirme, sözleşme, uygulama ve kapanış aşamalarına dair genel bilgiler vererek başladığı seminerde etkileşimli bir yol izleyerek tartışmalı ve kritik içeren diyaloglar gerçekleştirip ele aldığı konuları derinleştirdi. Özgün proje fikri geliştirme ve proje yazım stratejileri, kalite değerlendirme kriterleri, bütçe kullanımı, uygulama süreçleri ile proje ekibinin belirlenmesi, raporlama gibi konulara değinilen etkinlikte temel kavramlar irdelendi. Ayrıca TÜBİTAK programları hakkında da bilgiler verildi.

Sorularına cevaplar alan gençler, bu eğitimden bir projeyi nasıl oluşturacaklarına dair birçok bilgi edindiklerini, anlamını yanlış bildikleri kavramları öğrendiklerini, hatta hiç bilmedikleri bazı kavramları da öğrendiklerini, kendileri için iyi bir bilgilendirme olduğunu belirterek benzer eğitim etkinliklerinin devam ettirilmesi istediler.

Yozgat Gençlik Merkezi - YOBÜ Genç Ofis sorumlusu Gençlik Lideri Emre Dişlitaş kendisinin de eğitim seminerinden faydalandığına değinerek gençlerin yararına olacak bu tip etkinlikleri devam ettirmeye çalışacaklarını ifade etti ve verdiği katkılardan dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.