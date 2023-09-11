Yozgat'ta yapılan İlköğretim Haftası Kutlama Töreni büyük bir duygu seliyle karşılandı. Atatürk İlkokulu Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programın en dokunaklı anlarından biri, İstiklal Marşı'nı okuyan minik bir öğrencinin yaşattığı duygu dolu anlardı.

Atatürk İlkokulu Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programda şiirlerin okunması bölümünde 1’inci sınıf öğrencisi Zeynep Kızıltepe, İstiklal Marşı'nı okurken hem ağladı hem ağlattı.

Programda İstiklal Marşı’nı okuyan öğrenci Zeynep Kızıltepe, dinleyenlere duygulu anlar yaşattı. İstiklal Marşı’nı okurken adeta yaşayan minik öğrenci Zeynep Kızıltepe büyük bir beğeni ile dinlendi.

Zeynep Kızıltepe, programın İstiklal Marşı okuma bölümünde görev aldı. Marşın kıtalarını okurken gözyaşlarına hâkim olamayan minik öğrenci Zeynep Kızıltepe, hem kendi duygularını hem de izleyicilerin hislerini derinden etkiledi.

1’inci sınıfa başlayan minik öğrenci Zeynep Kızıltepe, İstiklal Marşı'nı okuyup okul bahçesinde bulunan herkesi duygulandırdı.

Milli Marşı’n 10 kıtasını da ezbere okuyan Zeynep Kızıltepe, İstiklal Marşı’nın son kıtalarını okurken duygulanıp ağladı.

Programa katılanlar, Zeynep Kızıltepe’nin İstiklal Marşı'nı coşkuyla okumasına ve duygusal bir yoğunluğun içinde bulunmasına şahitlik ettiler. Özellikle İstiklal Marşı’nın son kıtalarını okurken duygusal anlar yaşayan Kızıltepe, izleyen herkesi etkisi altına aldı.

Kızıltepe, İstiklal Marşı'nı başarıyla okuması ve yaşattığı duygusal anlar, törene katılan herkes tarafından gururla karşılandı. (Alpaslan Demir)