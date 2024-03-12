Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.'nin halka arzını onayladı. Şirketin halka arz fiyatı 30 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, Odine Solutions Teknoloji'nin halka arz detaylarına ilişkin bilgileri araştırıyor.

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİC. VE SAN. A.Ş.HALKA ARZI KAÇ LOT VERİYOR, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Odine Solutions Teknoloji şirketinin halka arz tarihleri belli oldu. Firma, talep toplama süreci ardından ODINE kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Odine Solutions Teknoloji, toplamda 44.200.000 adet hissesini satacak. İşte, Odine Solutions Teknoloji halka arz detayları...

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.'nin halka arzında, toplam 44.200.000 adet hisse satılacak ve işlem görecek kodu ODINE olacak. Şirketin halka arz tarihleri 13-14-15 Mart olarak belirlendi.

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ KİMİN?

Odine Solutions Teknoloji, sürdürülebilir ağ dönüşümü ile geleceğin esnek ve yazılım tanımlı ağlarını oluşturan global bir iş ortağıdır. Şirket, telekomünikasyon sektöründe öncü kuruluşlarla iş birliği yaparak yenilikçi projeler üzerinde çalışmaktadır.

Firma, Prag ve Dubai'de bölge ofislerine sahiptir, iş ortakları arasında Turkcell ve Türk Telekom gibi önde gelen şirketler bulunmaktadır.

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Halka arz fiyatı 30 TL olarak belirlenen Odine Solutions Teknoloji'nin halka arz büyüklüğü 1,32 milyar TL olup, halka açıklık oranı %40'tır. Toplamda 44 milyon 200 bin adet lot dağıtılacak.

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ BORSA KODU NEDİR? HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Odine Solutions Teknoloji'nin sembolü "ODINE" olarak belirlenirken, halka arzı 13-14-15 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülen halka arzda T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

Şirketin %5 üzerinde paya sahip 5 ortağı bulunmaktadır. Payların dağılımı şu şekildedir: Alper Tunğa Sağu Burak (%45), Fırat Kerim Ersoy (%5,8), Hidayet Didem Zapsu Bilyay (%11,25), Doğu Kaan Bilyay (%16,88), Deniz Han Bilyay (%16,88).

Halka arzın bireylere eşit dağıtımı taslak izahnameye göre gerçekleşecek. Ancak Odine Solutions Teknoloji, katılım endeksine uygun değildir.