Artan enflasyonla birlikte zam yağmuru devam ediyor. 5 gün sonra o ürüne yüzde 25 zam geliyor.

2024 yılının başından bu yana her ürün ve hizmete gelen zamlar hız kesmeden devam ediyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar, yeni bir zam dalgasıyla daha karşı karşıya. 1 Haziran itibariyle cips fiyatlarına %25 zam geleceği açıklandı. Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle ürün, hizmet ve mal fiyatları sürekli artarken, vatandaşların alım gücü gün geçtikçe azalıyor.

YENİ ZAM DALGA TARİHİ: 1 HAZİRAN

Son günlerde kolaya yapılan zammın ardından, şimdi de cips fiyatlarına zam geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren cips fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu. Fritos, Doritos ve Ruffles markalı cipslerin yeni zamlı fiyatları paylaşıldı.

CİPS FİYATLARINA YÜZDE 25 ZAM GELİYOR

Türkiye'nin en çok tüketilen atıştırmalıkları arasında yer alan cipslere gelen zam, tüketicileri üzdü. En popüler markalar arasında yer alan Fritos, Doritos ve Ruffles markalı cipslerin fiyatları, 1 Haziran'dan itibaren 5 ila 10 TL arasında artacak. Mevcut fiyatı 45 TL olan mega boy cipsler 55 TL'ye yükselirken, diğer boylardaki cipslerde ise 5 TL'lik bir artış olacak.

HÜKÜMETİN ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI KARARLARI

Hükümet, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapmayacağını ve emekli ile memur maaşlarında sınırlı artış olacağını açıklamıştı. Bu durum, milyonlarca vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı ve geçim sıkıntısını daha da derinleştirdi.

EKONOMİK SIKINTILAR DERİNLEŞİYOR

Türkiye'de enflasyonun sürekli artmasıyla birlikte vatandaşların alım gücü ciddi oranda düşüyor. Temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara kadar hemen her kalemde yaşanan zamlar, halkın belini bükmeye devam ediyor. Ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve enflasyonun kontrol altına alınması, vatandaşların en büyük beklentisi haline geldi.