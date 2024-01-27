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Migren; kişilerin günlük yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyebilen bir primer baş ağrısı olarak tanımlayan Dr. Üre, Yozgatlı hastaları da ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Üre, “Bununla birlikte, Migren ilerleyen dönemlerde kronik ağrılara yol açabilecek düzeylere ulaşmaktadır. Migren ağrısından şikayetçi olan kişilerin Mutlaka nöroloji uzmanları tarafından kontrol edilmesi ve uygun tedavi yönteminin bulunması gerekmektedir” dedi.

“BELİRTİLER HERKESTE FARKLI OLABİLİR”

Migren hastalığının herkesteki belirtilerinin farklı olabileceğine dikkat çeken Dr. Üre, “Her hastada tüm belirtiler olmayabilir. Migren atakları 4 ile 72 saat sürebilmektedir.” diye konuştu. Ağrının, şiddetli ya da orta düzeyde olabileceğini aktaran Üre, şunları söyledi: “Bununla birlikte, kusma ya da bulantı görülebilir. Ayrıca ses ve ışık rahatsızlık vermektedir. Fiziksel aktivite ve baş hareketleri ile ağrının şiddeti daha çok artmaktadır. Ağrılı bir migren atağında görme bozukluğu, kırık ışık, bulanık görme gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır.”

“MİGREN BOTOKSU NE ZAMAN DEVREYE GİRER”

Migrenlerin atak sıklığı ve süresine göre Kronik migren ve Epizodik migren olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Dr. Sedef Üre, migren botoksuyla ilgili şöyle konuştu: “Migren belli bir atak sayısına kadar atak tedavileri ile, atak sayısı arttığında ise önleme tedavileri ile tedavi edilmektedir. Kronikleşmiş migrende düzenli ilaç tedavisine yanıt vermeyen ya da düzenli ilaç tedavisini kullanamayacak olgularda migren botoksu bir tedavi seçeneğidir. Clostridium Botulinum bakterisinin ürettiği Botulinum toksin yani halk arasında bilinen ismiyle botoks estetik uygulamalar başta olmak üzere birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilmektedir. Migren botoksu migren ataklarını önlemede etkili bir tedavi olarak uzun zamandır kullanılmaktadır.”

MİGREN BOTOKSU KİMLER İÇİN UYGUN?

Migren botoksu kronik hale gelen ve ilaç tedavisine yanıtsız migren ataklarının tedavi edilmesinde ve yaşam standartlarının iyileştirilmesinde oldukça etkili bir yöntem olduğunu ifade eden Dr. Üre, şu bilgileri aktardı: “Ancak işlemin yapılması için öncelikle nöroloji uzmanının kontrolü gerekir. Fiziksel muayene, kan tahlili ve MR taraması gibi çeşitli tetkiklerden sonra uygun hastalarda gerekirse tedaviye başlanabilir. Migren botoksu hamilelere, belirli sağlık problemi olan hastalara ve emzirme dönemindeki annelere yapılmaz. Migren botoksu tedavisinin her bir uygulaması yaklaşık 1 saat sürmektedir. Migren botoksu uygulamasının ektilerini göstermesi kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bunda atakların şiddeti ve kişinin tedaviye vereceği yanıt etkilidir. Ancak genel olarak migren botoksu tedavisi uygulamadan 15 gün sonra etkisini göstermektedir.”

KAÇ SEANS YAPILMASI GEREKİR?

Migren botoksu tedavisinin; standart olarak ilk yıl 4 ayda bir olmak üzere senede 3 seans uygulandığını dile getiren Dr. Sedef Üre, şöyle konuştu: “İlk uygulamadan sonra 4-6 aylık süre içerisinde ikinci uygulama yapılmaktadır. Daha sonra hastanın ihtiyacına göre 4-6 ay ya da daha uzun sürelerde tekrarı yapılabilir. Migren botoksu tedavisinin etkileri kişiden kişiye değişebilmektedir. Yaşanan migren ataklarının yoğunluğu ve şiddeti migren botoksunun etkinliğinde önemli rol oynamaktadır. Genel olarak migren botoksu tedavisinin etkisi ortalama 4 ile 6 ay kadar sürmektedir. Migren kaynaklı ağrıların kontrol altına alınmasında başarı oranı çok yüksektir.”

MİGREN BOTOKSUNUN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Migren botoksu uygulamasının konusunda uzman ve bu konuda deneyimli doktorlar tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Üre, görülebilecek yan etkileri şu şekilde sıraladı: “Enjeksiyon yapılan bölgede alerjik reaksiyon, enjeksiyon bölgesinde hafif ağrı ya da kanama görülebilir. Migren botoksu uygulamasının uzun süreli sık kullanımlarında vücut botoksa karşı antikor üretebilmektedir. Bu da tedavinin etkinliğini zaman içeresinde azaltabilmektedir. Migren botoksu uygulaması sonrasında kişide yan etkiler gözlemleniyorsa doktora başvurulmalıdır.”