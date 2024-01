Tahmini Okuma Süresi: dakika

Now TV, yeni görünümüyle vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırdı. Peki, Now TV'nin arkasında kim var? Now TV'nin sahibi kim? Hangi kanala ait? İşte detaylar:

Now TV, yayın hayatına yeni bir isim ve yüzle devam ederken, bu değişiklik RTÜK Üyesi İlhan Taşcı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Disney grubunun FOX'u satın almasıyla birlikte, FOX TV'nin adı Now TV olarak değiştirildi. Dolayısıyla, Now TV aslında Disney grubuna aittir ve Disney'in yeni yayın platformu olarak hizmet vermektedir.

NOW TV HANGİ KANAL?

Now TV, Disney grubunun FOX TV'yi satın almasıyla isim değişikliğine gitmiştir. Yani, Fox TV'nin yerini alan Now TV, aslında FOX TV'nin yeni marka ismi olarak yayın hayatına devam etmektedir. Bu isim değişikliği, kanalın içerik stratejileri ve yayın politikaları üzerinde de etkili olabilir. Yani, aslında Now TV, Fox TV'nin devamıdır.