2019 yerel seçimlerinden sonra ağırlıklı olarak internet ve sosyal medya üzerinden yaptığı reklam çalışmalarını “Nazar değmesin” sloganlarıyla merkezde bulunan reklam panolarına taşıyan Yozgat Belediyesi’nin her tarafa astığı ve dağıttığı görseller Yozgatlılar arasında merak uyandırdı.

2024’te yapılacak olan yerel seçimlere sadece 6 ay kalmışken, Yozgat Belediyesi’nin tüm reklam panolarını “Dört yılda 95 yeni eser…” sloganlarıyla donatması birkaç gün içinde Yozgat kamuoyunda en çok konuşulan konu haline geldi.

BİZ YOZGAT’TA YAŞAMIYOR MUYUZ?

Her tarafa asılan, konutlara dağıtılan ve ayrıca broşür olarak bastırılıp caddelerde park halindeki tüm araçların sileceklerine sıkıştırılan reklam görsellerinde yazan “Dört yılda 95 yeni eser, hizmet, icraat ve proje… Nazar değmesin, birlikte daha güçlüyüz” sloganları, bazı Yozgatlılar tarafından “Dört yıldır bu kadar hizmet göremedik, yoksa biz Yozgat’ta yaşamıyor muyuz?” yorumlarına neden oldu.

ÇOK YAKINDA… BİZİ TAKİP EDİN

Bazı vatandaşların reklam panolarının önünden geçerken, reklamlarda bulunan Başkan Celal Köse’nin fotoğrafına bakarak “Nazar değecek hangi proje yapıldı? Başkana mı nazar değmesin?” gibi ifadeler kullandıkları duyulurken, reklam panolarında yer alan karekodu akıllı telefonlarıyla okutan Yozgatlıları “Çok yakında… Bizi takip edin” yazılarının yer aldığı bir internet sitesi karşıladı.

Neyin ne kadar yakında olduğu kafaları karıştırırken, bazı vatandaşlarca “alelacele hazırlanmış” olarak nitelendirilen reklam propaganda çalışmasının devamının nasıl olacağı kamuoyunda merak konusu haline geldi.

BELEDİYE ÖNCE UNUTTUĞU TEMİZLİĞİ YAPSIN!

Seçimlere 6 ay kala reklam propaganda faaliyetlerine başlayan Yozgat Belediyesi’nin hizmet binasının bulunduğu Sakarya Caddesi sakinleri son yıllarda temizlenmeyen sokaklardan şikâyet ediyorlar.

Belediye hizmet binasına yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan Sinema Sokak ve Güneş Sokak gibi merkezi konumda bulunan sokaklarda yaşayan ve çalışanlar her gün çöp öbekleriyle karşılaşırken, özellikle Sinema Sokak’ta yıkılmış bir binanın enkazının çöp yığınlarıyla dolu olması çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

Esnaf ve vatandaşlar, “Belediye dört yılda onlarca hizmet yaptığını iddia ediyor ama uzun zamandır sokağımıza uğrayıp doğru düzgün temizlik bile yapmıyor. Belediye önce asli görevi olan ve unuttuğu temizliği hatırlasın” diye serzenişte bulundular.

SUYA 233’LÜK ZAM SEÇİM PROPAGANDASI İÇİN Mİ YAPILDI?

Bu ay belediyeden gelen su faturalarında yüzde 233’lük su zammının yansıtıldığını ve su faturalarının önceki aya göre iki katından fazla yükseldiğini gören Yozgatlılar, yapılan zammın hemen ardından başlatılan reklam ve propaganda faaliyetlerini görünce “Acaba suya gelen yüzde 200’den fazla zam, bu reklamları finanse etmek için mi yapıldı?” gibi yorumlarda bulundular. (Mustafa Babayiğit)