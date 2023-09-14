Afyonkarahisar, son dönemde gözlerin çevrildiği bir hazineye ev sahipliği yapıyor. Bu değerli bitki, sadece ülkemizde değil, dünya genelinde büyük bir talep görüyor. Çünkü bu bitki, çölyak hastalarının yaşam kalitesini artıran bir mucize.

Glutensiz unlu mamullerin üretiminde kullanılan karabuğday, hem yerel çiftçileri hem de uluslararası pazarı coşturuyor. Hasadının başladığı bu dönemde, herkesin gözleri bu değerli bitkinin üzerinde.

Karabuğday, arpaya olan talebin ardından ekim alanlarında boy gösteriyor. Çiftçiler, bu yılki hasadın verimli olacağına inanıyor. Çünkü bu bitki, çölyak hastalarının diyetlerindeki vazgeçilmez bir unsur haline geldi.

Unlu mamullerin vazgeçilmezi olan karabuğdayın Dinar ilçesi Çölovası mevki Okçular Köyü'nde yetiştirildiği biliniyor. Şimdi, çiçeklerin açtığı buğdayların hasadı için bekleniyor. Karabuğday, verimli çiçek dönemleri ve adaptasyon kabiliyetiyle, tarımının yapıldığı bölgelerin gururu oluyor.

Çölyak hastaları için yaşamsal öneme sahip olan karabuğday, glutensiz unlu mamullerin başlıca bileşenlerinden biri olarak biliniyor. Dinar'daki iklim koşulları ve toprak yapısı, bu değerli bitkinin yetiştiricileri için büyük bir avantaj sunuyor. Dolayısıyla, bu yükselen yıldızın gelecekte daha da parlak olması bekleniyor.

Karabuğday hasadı ile ilgilenen çiftçiler, çiçek döneminin umut vaat ettiğini vurgularken, hasat döneminde de büyük verim beklediklerini dile getiriyorlar. Afyonkarahisar'ın bu değerli katkısı, çölyak hastaları ve glutensiz diyeti benimseyenler için umut ışığı olmaya devam ediyor. (Haber Merkezi)