Bankalar, emeklilere yönelik olarak peş peşe yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyorlar. Bu kampanyalardan biri de maaş promosyonu için düzenlendi. Şu anda en yüksek emekli maaşı promosyonunu veren banka ise ING Bank oldu.

ING Bank, emeklilere otomatik ödeme talimatı vermeleri durumunda 15 bin liraya kadar promosyon ödeyeceklerini duyurdu.

OTOMATİK ÖDEME KAMPANYASI

ING Bank tarafından yapılan açıklamada, "SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'nıza bağlı olarak 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler." denildi.

Kampanyaya katılmak için 29 Şubat 2024 tarihine kadar vadesiz hesaptan tanımlı Otomatik Fatura Talimatlarının verilmiş olması ve vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip olunması gerekmektedir.

Bankalar, adı soyadı yazan faturalarda kişiye özel fırsatlar sunabilmektedir.