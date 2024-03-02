Dünya genelinde teknoloji hisseleri, oldukça değer görüyor. İşte Türkiye'de en çok kazandıran 3 teknoloji şirketi...

BIST 100 endeksi, yeni yılın başından beridir elde ettiği getiri ile diğer endekslerini geride bıraktı. Yine aynı dönem içinde BIST Teknoloji endeksi de içindeki şirketlerin performansıyla tarihi zirveyi gördü. Kazançları devam eden BIST Teknoloji endeksi, 17.031,65 puanla zirvedeki rakamını yeniledi. Ama endeks bu seviyeden sonra az bir miktar geriledi ve dün saat 13.00 itibarıyla 16.584 puandan fiyatlandı.

En çok kazandıran şirketler arasında Fonet Bilgi Teknolojileri, Kafein Yazılım ve Reeder yer alıyor. Yılbaşına göre performanslara göz gezdirdiğimizde, BIST Teknoloji şirketleri New York borsasındaki önde gelen teknoloji şirketlerini de geride bıraktı. Dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimi konusundaki belirsizlik devam ederken, geçen hafta Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia’nın bilançosunu açıklamasıyla başlayan risk iştahındaki artış sürüyor. Bu artıştan en büyük faydayı, ABD’nin Muhteşem Yedili olarak bilinen teknoloji şirketleri görüyor.