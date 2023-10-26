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MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Barış Açıkgöz ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yozgat Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Açıkgöz, derneklerinin Yozgat ve ülke genelinde aktif olarak faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, ortak payda olan Yozgat’ın gelişmesi ve kalkınmasına yönelik çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Başkan Açıkgöz, kurumsal olarak şehrin gelişimine yönelik çalışma içerisinde olduklarını vurgulayarak, Yozgat ve ülke ekonomisi katma değer sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Vali Özkan’da ziyaretlerinden dolayı MÜSİAD Başkan ve üyelerine teşekkür ederek, iş dünyasına kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti. (Alpaslan Demir)