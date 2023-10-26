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Sağlık Bakanlığının talimatları ile Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan  değerlendirmeler ve tescil işlemleri sonucu Hastaneler bünyesinde açılmasına izin verilen Gebe Okulları ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bünyesinde  açılmasına izin verilen Gebe Sınıflarının İl Sağlık Müdürlüğü denetim ve değerlendirmeleri yapıldı.

Denetim ve tescil işlemleri yapıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin konu ile alakalı yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın dolayısı ile bizim  temel hedeflerimizden biri de  gebelik dönemi ile doğum sürecinde anne-bebek sağlığı açısından daha kaliteli, verimli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunmaktır. Anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum sonrasına bilinçli bir şekilde hazırlanması ve desteklenmesi ve doğum ile ilgili kaygılarının, korkularının azalması  için bağlı kurumalarımız bünyesinde  gebe okulu  ve  gebe bilgilendirme sınıflarımız mevcuttur" dedi.

Denetim ve tescil işlemleri yapıldı6

Şahin, "Anne adaylarımız  ister Hastanelerimizde bulunan  gebe okullarından isterlerse, Toplum Sağlığı Merkezlerimizde bulunan gebe sınıflarımızdaki hizmetlerimizden güvenli bir şekilde faydalanabilirler. Gebe okuluna ve sınıfına  katılan tüm gebelere;  gebelik, gebelik egzersizleri, doğum, bebek bakımı, emzirme, yeni doğan sağlığı, lohusalık, lohusalık egzersizleri ve  aile planlaması gibi  gerekli konularda eğitim verilmekte olup, gerekli egzersizlerde eğitimli sağlık personellerimiz tarafından yaptırılmaktadır” ifadelerini kullandı. (Mustafa Babayiğit)

Kaynak: İleri Gazetesi