Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sağlık Bakanlığının talimatları ile Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler ve tescil işlemleri sonucu Hastaneler bünyesinde açılmasına izin verilen Gebe Okulları ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bünyesinde açılmasına izin verilen Gebe Sınıflarının İl Sağlık Müdürlüğü denetim ve değerlendirmeleri yapıldı.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin konu ile alakalı yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın dolayısı ile bizim temel hedeflerimizden biri de gebelik dönemi ile doğum sürecinde anne-bebek sağlığı açısından daha kaliteli, verimli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunmaktır. Anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum sonrasına bilinçli bir şekilde hazırlanması ve desteklenmesi ve doğum ile ilgili kaygılarının, korkularının azalması için bağlı kurumalarımız bünyesinde gebe okulu ve gebe bilgilendirme sınıflarımız mevcuttur" dedi.

Şahin, "Anne adaylarımız ister Hastanelerimizde bulunan gebe okullarından isterlerse, Toplum Sağlığı Merkezlerimizde bulunan gebe sınıflarımızdaki hizmetlerimizden güvenli bir şekilde faydalanabilirler. Gebe okuluna ve sınıfına katılan tüm gebelere; gebelik, gebelik egzersizleri, doğum, bebek bakımı, emzirme, yeni doğan sağlığı, lohusalık, lohusalık egzersizleri ve aile planlaması gibi gerekli konularda eğitim verilmekte olup, gerekli egzersizlerde eğitimli sağlık personellerimiz tarafından yaptırılmaktadır” ifadelerini kullandı. (Mustafa Babayiğit)