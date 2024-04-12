47 ilde, konut sahibi olmak isteyen herkese yönelik arsa satış kampanyası başladı. Arsalar, 41 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, toplamda 47 ilde uygun fiyatlarla arsa satışı gerçekleştirilecek. Başlangıç fiyatları 41 bin TL'den başlayan bu satışlar, çeşitli büyüklüklerdeki arsaları kapsıyor. Alıcılar, istedikleri takdirde peşinat ve taksitlerle ödeme yapabilecekleri gibi, peşin ödemelerde %20 indirimden de yararlanabilecekler.

Başvurular için belirlenen teminat bedelleri, arsanın muhammen bedeline göre değişiklik gösteriyor. Teminat bedelleri 10.000 TL'den başlayıp, arsanın değerine göre artıyor. Başvurular, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından Halk Bankası Halkalı Şubesi'ne yapılacak ödemelerle başlayacak. Gerekli belgeler arasında kimlik fotokopisi, şirket evrakları ve ortaklık hisse oranlarını belirten şartname bulunuyor. Vekâleten katılım durumunda ise, noter onaylı vekâletname gerekecek.

Başvurular, Emlak Müzayede'nin resmi internet adresi üzerinden yapılabilir. Adayların, belirlenen katılım teminatını yatırdıktan sonra gerekli belgeleri doldurup, imzalayarak Emlak Müzayede'ye iletmesi gerekiyor.

Ödeme planlarına göre, peşin alımlarda %20 indirim sağlanırken, taksit seçeneğinde ise %25 peşinat verilip kalan miktar 24 ay vadeyle ödenebiliyor. Örneğin, 41 bin TL değerinde bir arsa için peşin alımda 8 bin 279 TL indirimle 33 bin 117 TL ödenirken, taksitle alımda ise 10 bin 349 TL peşinat sonrası aylık 1.293 TL taksit ödemesiyle arsa sahibi olunabiliyor.