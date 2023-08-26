Merkez Kale Köyü Muhtarı Mustafa Çevik, Merkez Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, Akdağmadeni Okçulu Köyü Muhtarı Süleyman Karaman, Sorgun Çavuş Köyü Muhtarı Hacı Mehmet Çetin, Şefaatli Kabakini Köyü Muhtarı Nevzat Ünal ve Yerköy Yukarıelmahacılı Köyü Muhtarı Hüseyin Koç’u ağırlayan Vali Özkan, Muhtarların demokrasinin en alt kademesinde seçilen önemli bir görevi olduğunu belirtti.

Vali Özkan ziyarette, “Köyde muhtarlar köyün idari amiridir. İlde valinin görevi neyse köyde de muhtarın görevi odur. Devletin ve halkın temsilcisidir. Halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekli çalışmaları yapar. Muhtarlık yaklaşık bin yıllık süregelen bir yapılanma. Bu yapıyı halk kabul etmiş ve halkın kabul ettiği bu yapının yaptığı çalışmaları devam ettirmek bizim için önemli bir aşama” dedi. Alpaslan Demir