Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 20.00 ile 22.30 arasında gerçekleşen uygulamada, 315 kişi sorgulandı. Sorgulamalarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından 87 araçta yapılan sorgulamalarda ise 22 bin 769 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamada ayrıca, 8 park bahçe ve 5 kafe kontrol edildi. Bu işletmelerde herhangi bir eksiklik veya düzensizliğe rastlanmadı.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yapılan uygulamayla ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi.

Yetkililer “İlçemizde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda yaptığımız asayiş uygulamalarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ancak, suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek” dedi. Haber Merkezi