Sivas’ta bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Tat köyü yakınlarında meydana geldi. M.A. idaresindeki 50 DF 318 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazada sürücü M.A.’nın yanı sıra Ş.A., A.H.A., H.H.A., S.A., V.A. ve Ş.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerin sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli ve kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ş.A. ve S.A., hastanede yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan H.H.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.