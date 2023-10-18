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Sarıkaya ilçesinde Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, "Muhtarların sorunlarını ve taleplerini not alıyoruz ve bunları çözebilmek için buradayız. Devletimizin mahallelerde ve köylerimizde temsilcisi olan muhtarlarımızın sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu, elektrik gibi ihtiyaçlarının tespitinde önemli rol oynadığını, herhangi bir talep veya ihtiyaçta ilgili kurumlarla irtibata geçmesinin faydalı olacak” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan muhtarlar sırayla söz alarak köy ve mahallelerinin ihtiyaçlarının neler olduğunu Kaymakam Ahmet Nuri Demir’e taleplerini ilettiler. (Alpaslan Demir)