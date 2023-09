Her yıl 13 Eylül’de düzenlenen Dünya Sepsis Günü sayesinde dünya çapında farkındalığın oluştuğunu belirten Dr. Şahin, “Halka, medyaya, ulusal ve uluslararası sağlık yetkililerine, sağlık hizmeti sunucularına ve sağlık çalışanlarına, politika yapıcılara ve hükümetlere, bu konudaki eğitimi artırmaya ve iyileştirmeye acil bir ihtiyaç olduğu hatırlatılmalıdır” belirtti.



“ERKEN TANINIP HEMEN TEDAVİ EDİLMELİ”

Sepsisin, hayati tehdit eden bir durum olduğunu dile getiren Şahin, vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği yanıtın kendi doku ve organlarına zarar verdiğini söyledi.

Erken tanınıp hemen tedavi edilmezse hastalığın ölümle sonuçlanabileceğini hatırlatan Dr. Şahin, “Covid-19 gibi viral enfeksiyonlar da dahil olmak üzere dünya çapındaki çoğu bulaşıcı hastalıktan ölüme giden son ortak yoldur. Özellikle erken tanınıp hemen tedavi edilmezse, sok, çoklu organ yetmezliği ve ölümle sonlanabilir. Sepsis tıbbi bir acil durumdur ve daha fazla komplikasyon veya ölümü önlemek için derhal müdahale gerektirir. Her türlü enfeksiyona bağlı olarak gelişebilecek olan sepsis, genellikle sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların bir sonucudur ve antimikrobiyal direnç, bakteriyel vakalarda sepsis tedavisini zorlaştırmaktadır. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hamile kadınlar, 1 yaşın altındaki çocuklar ve 60 yaşın üzerindeki erişkinlerde sepsisin gelişebilme olasılığı diğer bireylere oranla oldukça yüksektir” ifadelerini kullandı.

“HER YIL 47 İLA 50 MİLYON İNSANİ ETKİLİYOR”

Sepsisin tüm dünyada her yıl 47 ila 50 milyon insani etkilediğini vurgulayan Dr. Şahin, yılda en az 11 milyon kişi hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkeye ve eğitime bağlı olarak sepsisin, insanların sadece yüzde 7 ila 50’si tarafından bilindiğini söyleyen Dr. Şahin, “Günümüzde, özellikle küresel koronavirüs pandemisi sürecinde sepsis ve farkındalığının önemi iyice artmıştır. Sepsis, hastanede yatan koronavirüs hastalarının yüzde 52’sini ve yoğun bakim ünitesindekilerin yüzde 78’ini etkilemektedir” dedi.

“SEPSİSİ ÖNLEMENİN EN İYİ YOLU, İLK ETAPTA ENFEKSİYONU ÖNLEMEKTİR”

Son olarak hastalığın tedavisinden bahseden Dr. Şahin, “Sepsisi önlemenin en iyi yolu, ilk etapta enfeksiyonu önlemektir. Sik görülen enfeksiyonlara karşı etkili aşılama programlarının uygulanması, hastanelerde uygun enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması, temiz doğum uygulamaları, ameliyatta enfeksiyon önleme uygulamaları, hastanede yatış sürelerinin kısaltılması, özellikle el yıkama alışkanlığının yaygınlaştırılması gibi önlemler sepsisle mücadelede önemlidir. Erken tanı, erken antibiyotik tedavisi ve enfeksiyon kaynağının kontrolü, uygun organ destek tedavisi sepsise yaklaşımın vazgeçilmezleridir. Sepsisten kaynaklanan ölümlerin sayısını azaltmanın bir diğer adımı da antimikrobiyal dirençle mücadeledir” diye konuştu. (Haber Merkezi)