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Milyonlar, Türkiye'nin madencilik sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan Tureks Turunç Madencilik'in halka arzını heyecanla bekliyordu. Beklenen an nihayet geldi; SPK onayıyla Tureks Turunç Madencilik yatırımcılara kapılarını açıyor. İşte Tureks Turunç Madencilik'in halka arzıyla ilgili tüm detaylar.

Tureks Turunç Madencilik, 1982 yılında Afyon'da kurulmuş ve madencilik sektöründe önemli bir yere sahip olmuştur. Şirket, 5 kıtada 50'den fazla ülkeye doğal taş ve mermer ihracatı yaparak sektördeki etkisini genişletmiştir. Ürettikleri arasında mermer, doğal taş, traverten, oniks ve benzeri ürünler bulunurken, levha, fayans, mozaik gibi çeşitli ürünleri üretmektedir. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nde bine yakın bayisi, 7 deposu ve 12 showroomu bulunan şirket, sektördeki gücünü göstermektedir. Tureks Turunç Madencilik'in sahipleri arasında Mehmet Münir Turunç, Osman Cavit Turunç, Seher Aytemiz Akyatan, İsmail Ünal Turunç ve Zühtü Akyatan gibi önemli isimler bulunmaktadır.

SPK'nın onayının ardından Tureks Turunç Madencilik, 10,97 TL fiyatla halka arz edilecek. Halka arz sürecinde tamamı eşit dağıtım yöntemi kullanılacak ve talep toplama tarihleri 2-3 Kasım olarak belirlendi. Şirketin halka arzı başarılı bir şekilde tamamlanırsa, halka arz büyüklüğü 646,9 milyon TL'ye ulaşacak ve halka açıklık oranı yüzde 21,26 olacak. Halka arzdan elde edilen gelirin büyük bir kısmının finansman maliyetlerinin azaltılmasına, fabrika kapasite artırıcı makine yatırımlarına ve teknolojik yatırımlara yönlendirilmesi planlanıyor.

Tureks Turunç Madencilik'in halka arzı, Türkiye'nin madencilik sektöründeki büyümesine ve gelişmesine önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Yatırımcılar, bu fırsatı merakla bekliyor ve şirketin gelecekteki performansını yakından izleyecekler.