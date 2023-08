Yurdum Gençlikspor’un 15 yaşındaki başarılı oyuncusu Hazan Can, iki yıldır oynadığı Üçüncü Lig’de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Milli takım Antrenörlerinin dikkatinden kaçmayan başarılı futbolcu 28 Ağustos tarihinde İstanbul Riva’da yapılacak olan U15 Kadın Futbol Milli Takım kampına davet edildi.

Yurdum Gençlikspor Antrenörü Mehmet Efe, iki yıldır yetiştirdiği sporcusu Hazan Can’ın milli takım kampına davet edilmesinden dolayı gururlu olduğunu söyledi. Genç ve yetenekli bir oyuncu olan Hazal’ın takımada büyük katkılarının olduğunu hatırlatan Efe, ‘’İki yıldır Hazal ile çalışıyoruz. İki yılda kendini çok geliştiren sporcum takımda göstermiş olduğu performans ile de göz dolduruyordu. Milli Takım Antrenörlerinin radarına takılan oyuncum 28 Ağustos tarihinde başlayacak olan kampta yer alacak. İstanbul Riva’da gerçekleştirilecek olan kamp çalışmalarında sporcumun başarılı olacağına ve milli takım kadrosuna seçileceğine inanıyorum’’ dedi.

Genç oyuncu Hazal Can ise, milli takım kampına davet edildiği için çok heyecanlı olduğunu belirtti. 28 Ağustos tarihinde başlayacak olan kampta elinden gelenin en iyisini yapacağının altını çizen başarılı forvet oyuncusu Hazal Can, ‘’İki yıldır Yurdum Gençlikspor takımının formasını giyiyorum. Antrenörlerim Mehmet Efe ve Emre Çimentepe gözetiminde çok yol kat ettim ve hayalim olan Kadın Milli Takımın kapısını araladım. Kampta elimden gelenin en iyisini yapacağım ve Antrenörlerime kendimi kanıtlayacağım. Hedefim Milli takımımızın kadrosunda yer almak’’ diye konuştu. İHA