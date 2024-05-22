Okulların kapanmasına az bir süre kala son sınıf öğrencilerinin mezuniyet heyecanı da doruğa ulaştı. Mezuniyet törenini lüks mekanlarda gerçekleştirmek isteyenlerin ödemesi gereken tutar 20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte detaylar...

Eğitim-öğretim döneminin sonuna yaklaşılırken, mezun olacak öğrencilerin mezuniyet törenleri de başladı. Ortaokul ve liseler 14 Haziran'da, üniversiteler ise Haziran ayının son haftasında kapanacak. Mezuniyet heyecanı yaşayan yüz binlerce öğrenci, tören hazırlıklarına hız verdi. Mütevazı törenlerin yanı sıra lüks mekanlardaki organizasyonlara da ilgi büyük.

Sadece cübbe giyip, kep atmak isteyen öğrenciler için masraflar 200-300 TL arasında değişirken, lüks mekanlarda yapılacak mezuniyet törenlerinin maliyeti 20 bin TL'yi bulabiliyor.

LÜKS MEKANLAR DOLDU TAŞTI

Milliyet gazetesinin haberine göre, Mayıs ve Haziran ayları için birçok lüks mekan ve otelin takvimi dolmuş durumda. Mezuniyet töreni ücretleri kişi başı 1000 TL'den başlayıp, 12 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

MEZUNİYET MASRAFLARI NELER?

Mezuniyet gecesi için yapılan harcamalar birçok kalemden oluşuyor. İşte bir öğrencinin ortalama mezuniyet masrafları:

Kep ve cübbe: 200 TL - 600 TL

Mekan: 1.000 TL - 12.500 TL

Kıyafet: 500 TL - 5.000 TL

Ayakkabı: 300 TL - 3.500 TL

Kuaför: 150 TL - 2.000 TL

Fotoğraf: 250 TL - 1.500 TL

Mezuniyet hazırlıkları, öğrenciler ve aileleri için hem heyecan verici hem de maliyetli bir süreç olarak dikkat çekiyor. Özellikle lüks mekanlarda yapılacak törenler, bütçeyi zorlayabiliyor.