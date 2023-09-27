Yozgat Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid Kandili programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Nebi'nin okunması, kaside ve dualarla idrak edildi.

Mevlid-i Nebi gecesi Çapanoğlu Büyük Cami ve Bilal Şahin Cami olmak üzere tüm camilerde yapılan mevlit programlarıyla idrak edildi. Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinde vatandaşlar camilere akın etti.

Çapanoğlu Büyük Camii'nde gerçekleştirilen kandil programına İl Müftüsü Ali Gülden'de katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid'i Şerifin akabinde sohbet eden Gülden, "Bu geceler birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin en ulvi seviyeye çıktığı mübarek gecedir. Ne mutlu bugünün kadir ve kıymetini bilip hayatını Sevgili Peygamberimizin hayatı gibi geçirmeye özen gösterenlere. Ne mutlu bu günün hürmetine kendini affettirmesi bilenlere. Ne mutlu gönlünü Allah’ın habibine açabilenlere. Mevlid Kandilinizi tebrik eder yüce milletimize, Tüm Müslüman kardeşlerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

Yozgat halkının yoğun katılım sağladığı program sonrası İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi tarafından cemaate ikramlarda bulunuldu. (Haber Merkezi)