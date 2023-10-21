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Yapılan toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, toplantıda okullara Yozgat İŞKUR’da görevli İş ve Meslek Danışmanları tarafından ziyaretlerde bulunulması ve meslek seçme aşamasında olan öğrencilere danışmanlık hizmetleri verilmesi konularında kararlar alındığını belirtti.

İl Müdürü Yıldız, ayrıca okullarda 8’inci sınıf öğrencilerine meslek seçiminin önemi hakkında ve 12’nci sınıf öğrencilerine iş arama becerileri konulu sunumlar yapıldığını, 2023 yılı içerisinde 43 farklı grupta 2 bin 815 öğrencinin bilgilendirildiğini ifade etti.

Yıldız, toplantının oldukça verimli geçtiğini ve toplantıda İŞKUR İl Müdürlüğünde öğrencilere Mesleki Yönelim Bataryası testinin yapılmasının planlandığını söyledi.