Enflasyonun en çok sabit gelirlileri ve emeği tahrip ettiğini söyleyen Başkan Şerefli, “Enflasyon gündemi hayatımızdan çıkarılmalıdır” dedi.

Başkan Şerefli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 4,75, Ocak-Eylül (9 Aylık) enflasyonu yüzde 49,86 ve yıllık enflasyon yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. Enflasyon farkı ise önümüzde 3 aylık süreç olmasına rağmen şimdiden yüzde 18,04 oldu.2024-2026 yıllarında uygulanacak OVP’ye göre 2023 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 65, TCMB Eylül ayı beklenti anketine göre yüzde 67,22 olarak yer almıştı. Bu veriler çerçevesinde, önümüzdeki 3 aylık (Ekim-Kasım-Aralık) dönemde toplamda yüzde 10-yüzde 12 enflasyon oluşacağı beklenmektedir. Enflasyonu tetikleyen unsurların başında kur artışı yer alıyor. Kur artışı akaryakıt fiyatlarını, akaryakıt fiyatları emtia ürünlerini ve diğer zorunlu harcamaları etkiliyor. Bu etkileşim ise iyileştirmelerin/gelir artışlarının kısa sürede etkisini yitirmesine neden oluyor.Enflasyonun etkisinin 2024 yılında da devam edeceği hem siyasiler hem de kamu yöneticileri tarafından ifade edildi. Memur Sen olarak, beklenti ve tahminlerle uyumlu 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin verilerimizi tablo ve grafiklerle şerhimizde açıkça belirtmiştik.Enflasyonun, en çok sabit gelirlileri ve emeği tahrip ettiği unutulmamalıdır. Temennimiz, enflasyon gündeminin hayatımızdan çıkması, ekonomik kayıpların son bulması, fiyat istikrarının sağlanmasıdır.” (Haber Merkezi)