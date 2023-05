Yozgat Adliyesi’nde düzenlenen törende, İl Seçim Kurulu Başkanı Sevgi Hekimhan milletvekillerine mazbatalarını takdim etti.

“SAHAYA DÖNECEĞİZ”

Tören bir açıklama yapan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Henüz seçim bitmedi. İnşallah içerisinde bulunduğumuz ortamda Türkiye’miz gerçekten çok büyük tehlikelerle karşı karşıya. Milletvekilliği seçimleri bitti burada da seçim görevlilerinin mazbatalarımızı almamızı gerektiğini söylediler. Meclis açılsa da yemin töreni olsa da bizler 28 Mayıs’a kadar buradayız. Milletvekilliğimizden önemli ülkemizin istikrara, ülkemizin yeniden kalan hizmetlerin hızlı bir şekilde devamına ihtiyacı var. Birleşmeye ve bütünleşmeye ihtiyacımız var. Son sürat çalışacağız. Tüm teşkilatlarımız partimizin il başkanlığından SKM’den tüm görevlilerden yönetim kurulu üyelerimizle birlikte şuandan itibaren sahaya döneceğiz. Ülkemiz için hayırlı bir sonuç olacak. Türkiye’nin buna çok ihtiyacı var. Her taraftan kıskaca alınmış ülkemizin bir an önce seçim meselesini bitirip bir an önce yoğun bir şekilde çalışmaların devam etmesi gerekir. Yozgat’ımız için daha hayırlı işlerde kullanmak ve kimseyi mahcup etmemek için elimizden gelen gayreti Süleyman kardeşimle yapacağız” diye konuştu.

“YOZGAT’A HİZMET ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Milletvekili Akgül’ün ardından AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan konuştu. Milletvekili Şahan açıklamasında, “15 Mayıs sabahı tekraren başladığımız seçim çalışmasını 28 Mayıs’a kadar devam ettireceğiz. 28 Mayıs’tan sonra da Yozgat’a hizmet etmek için çalışacağız. Sadece mevzuat gereği buraya geldik mazbatamızı aldık. Ülkemize ve Yozgat’ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT’IN EVLADIYIZ”

Oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacaklarını söyleyen MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise, “Yozgat halkına çok teşekkür ediyorum. Biz bugünden itibaren tüm Yozgat’ın Milletvekili olarak oy veren vermeyen herkesi kucaklayacağımıza mazbatamızı aldığımız ilk günden söz veriyoruz. Ülkemiz, Yozgat’ımız için hayırlı hizmetler yapmayı Allah bizlere nasip eder inşallah. Bir önceki dönemde gösterdiğimiz çalışmanın azmin 2-3 katını bu dönemde göstereceğimize inancım tamdır. Öyle bir sevgi ile karşılayan Yozgatlının mecliste yaptığım konuşmalardan soru önergelerinden memnun olmalarını bu seçim atmosferinde sahaya indiğimizde Yozgat için çaba gösterdiğimizi gördükleri ve bizi tekrar Milletvekili seçerken gönülden bizlere kucak açtıkları için belki o gün yaptığım 2-3 katını yapabilme çabasını göstereceğime tüm halkı huzurunda söz veriyorum. Memleket bizim Yozgat’ın evladıyız. Yozgat’a bir hizmet geleceği noktada milletvekili olmasak da eğer bizim elimizin uzanacağı bir noktadaysa Yozgat’a gelmesi için canı gönülden çabalayan bir insandık. Yozgat için her çabayı vereceğiz her insanımız değerli. Yozgat hakikaten Türkiye genelinde de vatanına milletine sahip çıkan misafirperver, hoşgörülü güzel insanların yaşadığı bir yer. Bu memlekette doğmaktan büyümekten yaşamaktan ve bu memlekete kendi memleketime hizmet edebilmekten mutluluk duyuyorum. Bu memleket her şeyin en güzelini hak ediyor. İnşallah bizler de gücümüzün aklımızın yettiği her şeyde Yozgat diyeceğiz. Genel siyasetten ben hep Yozgat siyasetini ön planda tuttum ülkemizin sıkıntılı günlerinde mecliste duruşumuzla Türkiye’nin mücadele verdiği sıkıntı yaşadığı her konuda da bizler devlet ile birlikte birlik beraberliği ile hiç geride durmadık hep önde yürüdük. 1980 öncesi nasıl canlarını ortaya koyan ülküdaşlarımız büyüklerimiz ağabeylerimiz varsa bizde bugün ülkemiz için, bayrağımız için, ezanımız için canımızı bile seve seve vereceğimizi ortamda hizmet etmekten kaçınacak değiliz. Memleket için hayırlı olur. 28 Mayıs seçimlerinde de tekrar Cumhur ittifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en çok oyla yeniden 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz çalışmalarımız devam ediyor. 28 Mayıs sonrasında memleketin önü açılacağına inanıyoruz. Diğer ülkeler arasında yarışta Türkiye’nin daha güçlü olacağına inanıyorum. Bu mücadelede Milliyetçi Hareket Partisi olarak sonuna kadar ülkenin daha yükseklere çıkması için mücadele vereceğiz ve hem MHP’nin hem Cumhur ittifakının 14 Mayıs’ta seçim sonucuna bakıldığında milletvekilliği olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yoğunluğu alması ülke üzerinde hain plan kuranların birçoğunun uykusun kaçırdı. Birçok hain belki o gece MHP’nin daha düşük oy alacağını algı oyunları ile MHP’nin yüzde 5’de gösterenler o gün belki hepsinin uykuları kaçtı hepsi uykusuz hala hepsi kederli çünkü Milliyetçi Hareket Partisi’nin ayakta durduğu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye’de emin olun hainlerin uykusu kaçmaya devam edecek. Bundan sonra ki seçimlerde daha güçlü geliriz de o hainlerin kazdıkları kuyuya çabuk düşerler. 28 Mayıs’ta da başarılı bir Cumhurbaşkanı seçimini atlatır Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhur ittifakının katılımıyla Türkiye’nin önü açılacağına canı gönülden inanıyorum. Bu konuda Yozgatlı hemşehrilerime çok inanıyorum” diye konuştu. Selma Şahin / Melike Aslı Arslan