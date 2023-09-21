Bursa'nın eşsiz lezzeti olan süt helvası, MasterChef programının izleyicileri tarafından merak ediliyor. Hafif ve nefis tatlı Bursa mutfağından sofralarınıza geliyor. İşte Bursa süt helvası tarifi:

BURSA SÜT HELVASI MALZEMELERİ:

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı un

2.5 su bardağı süt

Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker

1 paket vanilya

BURSA SÜT HELVASI YAPILIŞI:

İlk adım olarak, tereyağını bir tencereye alıp eritin. Ardından unu ekleyip, altın rengini alana kadar yaklaşık 2-3 dakika kavurun.

Un kavrulduktan sonra, sütü yavaşça ekleyin ve sürekli karıştırarak homojen bir karışım elde edene kadar pişirin.

Karışıma toz şekeri ilave edin ve kaynatmaya başlayın. Şeker eriyip karışım koyulaşıncaya kadar kaynatmaya devam edin.

Son olarak, vanilyayı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Hazırladığınız süt helvası karışımını borcama dökün. Üzeri güzelce kızarana kadar önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirin.

Pişen süt helvasını fırından çıkarın ve ılımaya bırakın. İsterseniz üzerini fındıkla süsleyebilirsiniz.

Bursa süt helvası, dışı hafifçe kızarmış, içi yumuşacık bir lezzet sunuyor. Bu nefis tatlıyı denediğinizde, bağımlısı olacaksınız. Şimdi, Bursa mutfağının bu eşsiz tatlısını evinizde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

(Haber Merkezi)