İl Özel İdaresi yetkilileri, ekiplerimiz tarafından köylerin ihtiyacı olan yol bakım, onarım, yama gibi hizmetlerine mevsim şartlarının da uygun olmasıyla aralıksız devam ettiğini söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanması, köy yollarında ulaşım konforunun artırılması amacıyla programlanan çalışmalardan bir kısmı da merkeze bağlı köylerde gerçekleştiriliyor” ifadelerine yer verdi. (Alpaslan Demir)