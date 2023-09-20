Geçtiğimiz hafta cuma günü, Türkiye genelindeki çiftçilere 1 milyar 557 milyon 77 bin liralık tarımsal destek ödemesi yapılmasının ardından, çiftçilerin gözü, bu ödemelerin detaylarında. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu ödemelerin detaylarını resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştı.

Ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine göre iki farklı tarihte gerçekleştirilecek. TC kimlik numarasının son hanesi 4, 6 veya 8 ile bitenler, 15 Eylül tarihinde ödemelerini alacaklar. Diğer bir grup çiftçi ise TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 veya 8 ile bitenler olacak ve onların ödemeleri 22 Eylül tarihinde hesaplarına aktarılacak.

ÇİFTÇİLERİN ÖDEME TUTARLARI

Tarım Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu tarımsal destek ödemeleri altı farklı kategoride gerçekleşecek:

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği: 1 milyar 238 milyon 179 bin 680 lira

Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedeli: 247 milyon 265 bin 495 lira

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 38 milyon 775 bin 405 lira

Bireysel Sulama Sistemleri Desteği: 32 milyon 107 bin 111 lira

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği: 749 bin 309 lira (Haber Merkezi)