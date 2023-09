Günümüzde gittikçe yaygınlaşan ve kedilerde ölüme yol açan FİP hastalığı kedilerin bağışıklık sistemini etkiliyor. Hastalık kedilerde ishal, ateş ve burun akıntısı gibi belirtiler verebiliyor. Kedilerde ölümcül bir hastalık olan FİP hastalığının tedavisi ise bulunmuyor. FİP hastalığı hakkında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde görevli Prof. Dr. Onur Başbuğ, önemli açıklamalarda bulundu. Başbuğ, özellikle kedilerde ishal, burun akıntısı ve karında bir şişlik görüldüğü zaman veterinere gidilmesi gerektiğini söyledi.



"FİP DEDİĞİMİZ HASTALIĞIMIZ GİDEREK YAYILMAYA BAŞLADI"

Prof. Dr. Başbuğ, hastalığın giderek yayıldığını ifade ederek, "Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir hastalığımız var. Bu hastalığın önemi son yıllarda da malum kovid salgınıyla ilişkili olarak daha dikkat çekici olmaya başladı. Bizim FİP dediğimiz hastalığımız giderek yayılmaya başladı. İlk 1960’lı yıllarda Amerika’dan dünyaya yayılan hastalık bugün artık dünyanın birçok yerinde görülmekte. Kediler için son derece ölümcül bir hastalıkların başında geliyor. Ne yazık ki teşhisi ve tedavisinde günümüzde çok problemler yaşamaktayız" dedi.

"HASTALIĞIN TEŞHİSİ BİZLERİ OLDUKÇA ZORLAMAKTA"

Hastalığın teşhisinin oldukça zor olduğunu belirten Başbuğ, "Hastalığımız yeni bir hastalık. Hastalığın teşhisi bizleri oldukça zorlamakta. Biz daha çok kliniksel semptomlardan bazı verilerden bazı biyokimyasal ve hematolojik parametrelerden yararlanarak hastalığı teşhis etmeye çalışıyoruz. İlk başta hasta sahibi önemsemiyor. Burun akıntısı oluyor, ishal olabiliyor, kabızlık veya ateş olabiliyor. Bu tarz şikayetler geliyor ve önemsenmediği için ilerleyen günlerde FİP hastalığına çevirebiliyor. Bu hastalığımız daha çok toplu barındırılan kedilerde büyük sıkıntı oluyor. Bireysel yetiştirilenlerde bu oran düşük" diye konuştu.



"HER KORONAVİRÜS FİP OLACAK DİYE BİR KAİDE YOK"

Her koronavirüsün FİP olması diye bir kaidenin olmadığına değinen Başbuğ, "Bu hastalığa feline infectious peritonitis neden oluyor. Her yerde fazla oranda gözükmekte. Kedilerin yüzde 80-90 oranında feline koronavirüsler tespit edilmekte. FİP dediğimiz virüs daha çok koronavirüsün mutasyona uğramış şekli. Şu ana kadar FİP’ten FİP’e bulaşma tespit edilememiş. Buradaki en büyük problem koronavirüslerin kediler üzerindeki mutasyonu. Her korona virüs FİP olacak diye bir kaide yok. Bunun dünya genelinde ortalama oranı yüzde 10’dur. Özellikle ishal, burun akıntısı ve karında bir şişlik görüldüğü zaman, gözlerde bu sarılık da olabilir. Bu belirtilerde mutlaka hasta sahipleri veteriner kliniklerine gitmelidir" şeklinde konuştu. (İHA)