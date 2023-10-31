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Le Cola İsrail Malı mı? Le Cola Türk Malı mı? Le Cola Hangi Ülkenin? soruları, merak edilen önemli konular arasında yer alıyor. İşte bu konuyla ilgili bilgiler:

Le Cola'nın üretim süreci hakkında dolaşan bazı yanılgılar var, ancak gerçek şu ki Le Cola, İsrail'de üretilmiyor. Le Cola'nın ana üretim tesisi, modern bir tesis olarak bilinen ve yüksek hijyen ve teknoloji standartlarına sahip olan İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunuyor. Le Cola, Türk malı bir üründür ve yerel ve uluslararası pazarda kaliteli bir içeceği temsil eder.