Yozgat Valiliğince emniyet kemeri kullanmanın önemine dikkat çekilerek, “Sevinç günlerimiz hüzün günlerine dönüşmesin” denildi.

Valilikten yapılan uyarıda, “Yolunuzun sonu hep sevdiklerinize çıksın. Emniyet kemerini tak, hayata bağlı kal” ifadelerine yer verildi.

Valilik tarafından emniyet kemerinin önemi ve kullanımının yaygınlaştırılması maksadıyla bir duyuru paylaşıldı.

Emniyet kemeri takmanın neden gerekli olduğuna dair açıklamada da bulunan Valilik, şu bilgileri paylaştı: “Emniyet kemerlerinin yararları, kaza kategorilerinin hepsinde görülmektedir. Fakat ölüm ve ağır yaralanmanın en çok meydana geldiği çarpma veya çarpışma kazalarındaki yararları daha dikkat çekicidir. Çarpma sonucu savrulan bir eşya da olsa insan bedeni de olsa eninde sonunda bir engelle durdurulur. Bir çarpma anında araç saniyenin ilk on salisesinde durmakta ise de eğer emniyet kemeri takılı değilse direksiyon, kontrol paneli ya da ön cam tarafından durdurulana kadar araç içindeki eşyalar ve araçta bulunan kişilerin bedenleri aynı hızdaki hareketlerine devam edeceklerdir. Oysa doğru takılmış bir emniyet kemeri insan bedenini: Çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlayarak, kaza anında meydana gelen çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yönelterek, çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlayarak, çarpma veya çarpışma anında koltuktan fırlamayı engelleyerek, hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önleyerek korumaktadır.”

Emniyet kemerinin nasıl takılması gerektiğini anlatan Valilik tarafından, şu ifadelere yer verildi: “Emniyet kemeri, koltuğun hemen sol veya sağ yan üst tarafında bulunan gözden alınarak omuzdan bele kadar indirilir. Ardından koltuğun yine emniyet kemerine göre alt çaprazında yer alan turuncu renkli güvenlik tokasına takılır. Emniyet kemeri takılırken dikkat edilecek nokta ise emniyet kemerinin mutlaka bel hizasından geçmesi olacaktır. Kemer, göğüs kafesine boşluk olmadan gergin bir şekilde temas etmelidir. Emniyet kemerinde yükseklik ayarı yapılırken, çukurda kalan omuz başı ile boyun arasındaki bölge referans alınabilir. Doğru ayarı bulamayanlar, uzun veya kısa boylular için emniyet kemeri yükseltici ya da emniyet kemeri uzatma aparatlarından yardım alabilir. Bu parçaların mutlaka onaylı ve orijinal ekipman olmasında dikkat edilmelidir. Emniyet kemerinin araçta bulunan kişiler tarafından doğru takılıp takılmadığı araç içerisinde yer alan gösterge ışıklarından olan emniyet kemeri işareti aracılığıyla emin olunabilir. Diğer yandan, emniyet kemeri takmaya sıcak bakmayan çocukları alıştırmak için emniyet kemeri arkadaşı olarak bilinen oyuncak modellerinden yardım alınabilir.”