Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKEP ve Ek Tohumun Sertifikasını, Üret Kimyonun Kaliteli ve Verimlisini" projeleri çerçevesinde sertifikalı yeşil mercimek ve kimyon tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Yüzde 50 hibeli yeşil mercimek çiftçi başına 500 kilogram olarak dağıtıldı. Kimyon tohumu ise kadın çiftçilere yüzde 75 hibeli olarak çiftçi başına 30 kilogram olarak teslim edildi. Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canbolat, projenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, "Arazileri değerlendirmek amacı ile boş alanların üretime kazandırılarak dışa bağımlılığın azaltılması hedefi ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde mercimek ve kimyon ekimi yapılarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Tohum Dağıtım Törenine, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkan Vekili Adem Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çiftçiler

katıldı.