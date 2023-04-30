Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Ersoy yayımladığı mesajda, “Ülkemizin kalkınmasında son derece önemli katkılar sağlayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Özellikle son yıllarda yerli ve milli üretim alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak işçi ve emekçilerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardını elde etmeleri ve haklarının güvence altına alınması her zaman önceliklerimiz arasında yer almıştır. Bu açıdan işçi ve emekçinin lehine birçok yasal düzenleme hayata geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.



Alın terinin önemi vurgulanan mesajda, “Her gün daha da büyüyen ve gelişen ülkemizin bu refaha ulaşmasının altında işçi ve emekçi kardeşlerimizin alın teri vardır. Ülkemizin daha müreffeh bir seviyeye ulaşması için işçi kardeşlerimizle dayanışma içerisinde mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyor, tüm çalışanların '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum” denildi. İHA