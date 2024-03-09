Milyonlarca çalışanı heyecanlandıran kulis bilgisi geldi. Asgari ücrete ara zam geliyor. Hükümetten ilk resmi açıklama geldi kulisler hareketlendi.

Milyonlarca çalışanı heyecanlandıran kulis bilgisiyle birlikte asgari ücrette beklenen ara zam haberi gündemi sarstı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını açıklamıştı.

Pek çok kalemde yaşanan fiyat artışları, emekliye seyyanen zam iddialarının ardından bir ara zam iddiası da asgari ücretliler için geldi.

Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe, AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamalarına dikkat çekerek, Ekonomi Gazetesi'nde kulis bilgilerini paylaştı.

Akbaşoğlu, Meclis'teki bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle, emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını belirten Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu konuları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Bu doğrultuda gerekli düzenlemeleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gökçe, Akbaşoğlu'nun açıklamalarında özellikle emeklilerden çok çalışanlarla ilgili kısmının dikkat çektiğini belirtti. 2023'te asgari ücrete iki kez zam yapılmasına rağmen, işçilerin yeni asgari ücretten iki maaş almalarına rağmen ücretin yüzde 11.53'ünün enflasyon karşısında eridiğini ve bu artış eğiliminin devam edeceğini ifade etti.

Gökçe'nin değerlendirmesine göre, "Her ne kadar mevzuatta asgari ücretin yılda bir kez belirleneceği yazsa da, Türkiye Nisan-Mayıs aylarından itibaren asgari ücrette ikinci artış meselesini konuşmaya başlayacak." Akbaşoğlu'nun açıklamalarının ise asgari ücrette ikinci bir artışa işaret ettiği yorumunda bulunarak, sabit gelirlinin alım gücünün artırılması için yeni bir düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.