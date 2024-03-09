Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Milli Emlak fırsatlarına bir yenisi daha eklendi.

Milli Emlak’ın duyurmuş olduğu yeni fırsat hakkında, arsa kiralamayı düşünen vatandaşlar için yeni bir fırsat sunduğunu açıkladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak, son yapmış olduğu kiralık arsa duyusu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Milli Emlak'ın duyurusuna göre, Eskişehir'deki bu arsa için yapılacak kiralama ihalesi için geri sayım başladı ve ihaleye katılmak isteyenler için belirlenen tarih ve saat belli oldu.

Kiralık arsa fırsatına dair detaylar şu şekilde:

Arsa Bilgileri: Eskişehir'de bulunan 5.575,67 metrekarelik arsa, Milli Emlak tarafından kiralanacak.

Metrekare Başına Bedel: Metrekare başına düşen bedel 5.575,67 TL olarak belirlenmiştir.

Teminat Bedeli: İhaleye katılmak isteyenlerden talep edilen teminat bedeli 1.410 TL'dir.

Tahmini Toplam İhale Bedeli: Arsanın tahmini toplam ihale bedeli 4.700 TL olarak açıklanmıştır.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirlenen teminat bedelini 20 Mart 2024 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. İhale, belirtilen tarihte saat 10:00'da gerçekleşecek.

Milli Emlak'ın yeni ilanına göre, İnönü ilçesine bağlı Eskişehir'de gerçekleşecek olan ihalede, en yüksek teklifi veren kişi ya da kurum, söz konusu arsayı kiralamaya hak kazanacaktır.

Bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin belirtilen tarih ve saatte ihaleye katılabilmek için gerekli ödemeleri yapmaları gerekmektedir.