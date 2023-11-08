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Açılışta bir konuşma yapan Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, “Cumhuriyet Meydanı'nda Kudüs nöbet çadırımızı açmış bulunuyoruz. Çadırımızı 15 gün meydanda kalacak. Çadırımızı kurmamızın amacıKudüs'e ahlak etik tanımayan bir katliam yaşanıyor. Siyonist İsrail ve destekçisi emperyalistler bu katliamın sorumlularıdır. Bunu gündemde tutmak insanlarımızı bu konuda bilgilendirmek, çocuklarımızı bilinçlendirmek amacıyla çadırımızı 15 gün kalacak. Özelliği şudur. Her gün biz bu nöbet çadırımızda bir faaliyet düzenleyecek. 15 gün arkadaşlarımızla beraber takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ise, “Geçen hafta itibarıyla Cumhuriyet meydanında il müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'mız olarak bir kermes düzenledik. 3 günlük bir kermesti. İlimizde büyük bir bilinç, şuur oluşturdu. Bugün itibariyle de diğer STK'larımız 15 gün bilincimizi canlı tutmamız gerekiyor. Çadır açmakla, yürüyüş yapmakla ya da boykot etmekle ne elde edilir? bu tür faaliyetler ne elde etmekten öte Müslümanlar da orada ortaya çıkan ateş, devam eden zulüm, bebek, kadın, çoluk çocuk demeden katledilen insanlara karşı verdiğimiz tepkiyi, durduğumuz yeri ve tarafı verilmesi açısından önemli. STK'larımız bu çadırı kurdular. STK temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak aynı oluşuma geçen hafta olduğu gibi destek vereceğimizi ifade ediyor. Tüm Yozgatlı kardeşlerimizi bilinçli olmaya bu zulme ölçeklerinde dur demeye davet ediyorum” diye konuştu.