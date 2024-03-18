Merkez Bankası, kredi kartından nakit borçlanmaya ilişkin faiz düzenlemesi getirdi. Yapılan düzenlemeyle nakit avans faiz oranları, ihtiyaç kredisi faiz oranlarına uyumlu hale getirildi.

Uzmanlar, faiz artışının nakit avansa olan talebi azaltmayı amaçladığını belirtiyorlar. Özellikle bu karar, nakit avans ile döviz yatırımı yapanları hedef alıyor.

Bankaların gelecekte şirketleri dövizden TL'ye geçiş konusunda teşvik etmeyi planladığı ifade ediliyor.

Merkez Bankası, ilave sıkılaştırma adımları çerçevesinde iki yeni adımı cumartesi günü duyurdu. Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranlarına uyumlu hale getirildi.

Bu düzenlemeyle ihtiyaç kredisi ve nakit avans faiz oranları eşitlendi. Hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı %4,42'den %5'e çıkarıldı.

Uzmanlara göre, bu kararın hızlı kredi kartı kullanımı ve kredili mevduat hesaplarındaki artışı kontrol altına almayı amaçladığı belirtiliyor.

Düşük faizli nakit avansa olan talebin azaltılmasının hedeflendiği vurgulanıyor. Seçim öncesi nakit avans ile döviz yatırımlarının arttığına dikkat çekilirken, faizlerin artırılmasıyla bu eğilimin durdurulması hedefleniyor. Ancak, nakit avansla ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşların hedef alınmadığı ifade ediliyor.

Merkez Bankası, gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedeflerini de güncelledi. Bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi belirlendi.

Uzmanlar, bu kararla bankaların şirket müşterilerini dövizden TL'ye geçmeye ikna etmelerinin gerekeceğini belirtiyorlar. Daha önce, tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyordu ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu. Hedeflerin sağlanamaması durumunda komisyon oranlarının artırılacağı ifade ediliyor.

Geçen hafta, kredi kartına nakit avansta taksit sınırı 12'den 3'e indirilmişti ve nakit avans limit oranları azaltılmıştı. Ayrıca, ilk müşterilere verilen faizsiz kredilerin vadesi 6 aydan 3 aya indirilmişti. Söz konusu düzenlemeler için Merkez Bankası'ndan bankalara resmi talimat gitmemiş, ancak sözlü yönlendirme yapılmıştı.