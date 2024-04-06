Son zamanlarda ekonomik reformların merkezinde yer alan kredi kartı borçlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Özellikle seçimler öncesinde kredi kartı borcu olanlara 1 Nisan uyarısı yapılmıştı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa bir süre önce kredi kartı borçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye genelinde neredeyse herkesin kredi kartı borcu bulunuyor ve son istatistikler, kişi başına düşen kart sayısının en az 3 olduğunu gösteriyor.

Ancak, en büyük sorun kredi kartı borcu olanların genellikle asgari ödeme tutarlarını ödemeleri. Bu durumda borçlar hızla katlanarak artıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarıyla ilgili düzenlemelerin geleceğini duyurmuştu ve bu düzenlemeler seçim sonrasına işaret ediyordu.

Uzmanlar uzun süredir kredi kartı borcu olanları, borçlarını en kısa sürede kapatmaları konusunda uyarıyordu.

Kredi kartı asgari ödeme tutarlarının ciddi şekilde artırılacağı belirtiliyor. Şu anda yüzde 20 civarında olan asgari ödeme tutarı, yaklaşık olarak yüzde 40 ile yüzde 60 arasına çıkarılacak.

Özellikle 25.000 TL'nin altındaki kartlarda uygulanan yüzde 20'lik asgari ödeme tutarının yüzde 40'a çıkarılması bekleniyor. Bununla birlikte, yüzde 40 olan asgari ödemenin ise yüzde 60'a yükseltilmesi öngörülüyor.

Tüm bunlarla da sınırlı kalmayacak. Kredi kartı limitlerinde kısıtlamaya gidilecek ve taksit sistemine tamamen son verilecek. Böylece kredi kartı kullanımında ciddi bir azalma sağlanması hedefleniyor.