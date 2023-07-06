ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacağı duyurulurken, adayların KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişilebileceği bildirildi.

Adayların bugün başlayan tercihlerini 13 Temmuz saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabiliyor.İGFA