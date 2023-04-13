Öğrenciler için ortaöğretimden yükseköğretime geçişte önemli bir oynayan YKS 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

Sınav tarihinin açıklanmasının ardından Yozgat’ta öğrenciler için çalışmalar yapılıyor.

ÇALIŞMALAR İNCELENDİ

Hakkında bilgilendirmelerin ve kontrollerin yapıldığı sınav için özellikle ilçe milli eğitim müdürleri tarafından öğrencilere destek olunuyor.

Son olarak Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve Şube Müdürü Ahmet Karakaş tarafından yapılan ziyarette öğrencilere destekte bulunulup kontroller yapılıyor. İlçe Milli Eğitim Müdür Yoldaş ve Şube Müdürü Karataş Şehit Yılmaz Gündüz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. 12’nci sınıf öğrencileriyle sohbet eden müdürler, YKS sınavı için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Öğrencilere başarılar, öğretmenlere ise kolaylıklar dileyen müdürler ziyareti sonlandırdılar.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

ÖSYM tarafından uygulanan YKS, üniversiteye girmek isteyen gençler için büyük önem taşıyor.

Lise mezunu veya lise son sınıf öğrencileri lisans eğitimi almak için sınava girmeyi hedefliyor.

Toplamda 3 oturumdan oluşan YKS’ye her yıl milyonlarca öğrencinin giriyor.

YKS’nin 1’nci oturumu Temel Yeterlilik Testi’dir (TYT). TYT sınavına giren öğrenciler Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi ’ne (YDT) girme hakkına sahip olacak. AYT sınavı alan bilgisi ölçerken, YDT ise yabancı dil eğitimi almak isteyen öğrenciler içindir. TYT ve AYT konuları arasında matematik, Türkçe, geometri, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, felsefe ve din kültürü yer alıyor. YDT sınavına ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Melike Aslı Arslan