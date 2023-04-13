Sarıkaya Müftülüğü tarafından Ramazan ayı boyunca esnaflar ve vatandaşlar ziyaret edilmeye devam ediliyor.

Bizzat İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen ekiplerin bulunduğu ziyaretlerde sorulan dini sorular cevap buluyor.

Ziyaretler esnasında büyüklerle de sohbet edilip duaları alınıyor.

İlçe Müftülüğünce görevlendirilen ekipler ziyaretler esnasında şu bilgilendirmelerde bulundular; “Ramazan, gönüllerin inşa edildiği mübarek bir zaman dilimidir. İbadetlerin en önemli özelliklerinden birisi de, toplumda gönülleri bir araya getirmesidir. Toplumda gönüllerin inşası için her bir fert üzerine düşeni mutlaka yapmalıdır. Bu bağlamda, kırılan kalplerin tamiri, akrabalık, komşuluk ve dostlukların daha kuvvetli olması için Ramazan Ayını bir fırsat bilmeliyiz. Ramazan, arınma ayıdır. İbadetler bizi günahlarımızdan temizler. Oruç ibadeti kendisine riyanın karıştırılmadığı bir ibadettir. Peygamber Efendimiz oruç ibadetini kalkan olarak tavsif etmişlerdir. Dolayısıyla oruç, yani imsak ile kişi, bir ay boyunca kendini manevi bir eğitimden geçirir ve böylece her türlü kötülük ve günahtan arınmış olur.” Ahmet Ayverdi