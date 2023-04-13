Belediye Başkanı Gökhan Coşar, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer’in 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden aday olmadığını söyledi.

Görevi boyunca yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Başkan Coşar, “AK Partimizin 3 dönem kuralı sebebiyle yeniden aday olmayan Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer Beyefendi’ye bundan önce olduğu gibi bundan sonraki hayatında da nice başarılı ve sağlık dolu yıllar diliyorum. Bugüne dek ilçemizin daha güçlü yarınları için kazandırdığımız projelerin, hayata geçirdiğimiz ve planladığımız yatırımların tüm aşamalarında destekçi ve takipçi olan her zaman yanımızda yer alan Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer Beyefendi’ye canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi