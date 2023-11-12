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Kızılay, KPSS şartını aramadan 10 farklı ilde ve toplamda 26 farklı kadro için personel alımına devam ediyor. Başvuru koşulları ve süreci ile ilgili önemli ayrıntıları resmi kariyer sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşan kurum, online başvuruları da kabul etmeye başladı. İşte Kızılay'ın alım yapacağı boş kadroların tam listesi...

Kızılay, Kasım ayında da personel alımı konusundaki kararlılığını sürdürüyor. KPSS puan şartı olmaksızın 26 farklı kadro için istihdam sağlayacaklarını duyuran kurum, başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca, Kızılay'ın kariyer sayfası üzerinden 10 farklı il için ayrı ayrı boş olan kadroları ilan ettiğini gözlemliyoruz. Kızılay'ın alım yapacağı kadroların listesi ve başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar..

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.

Daha öncesinde başvuru bulunduysanız başvurunuz direkt alınacaktır. İlk defa başvuruda bulunuyorsanız. Öncesinde hesap oluştur kısmından kişisel verilerinizi doldurarak yeni hesap oluşturmanız ve başvuru sürecini öyle tamamlamanız gerekiyor.

KIZILAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

- PROJE SORUMLUSU

- GÖÇ PROGRAMLARI GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON UZMANI

- PSS VE KORUMA SORUMLUSU

- KORUMA SORUMLUSU

- SOSYAL YARDIM SORUMLUSU

- PSİKOLOG

- KLİNİK PSİKOLOG

- SATIŞ UZMANI TRABZON (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

- SATIŞ UZMANI MALATYA (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIŞ UZMANI İZMİR (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIŞ MÜDÜRÜ (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

- HEMŞİRELİK (KIZILAY BAKIM A.Ş.)

- YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ (KIZILAY BAKIM A.Ş.)

- DOKTOR (DRKHGM23-2)

- ÇADIR DİKİM VE YAPIŞTIRMA USTASI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- PROJE YÖNETİMİ UZMANI (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

- SÖZLEŞME YÖNETİMİ UZMANI (KIZILAY YATIRIM A.Ş.)

- MALİYET MUHASEBESİ UZMANI ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- SATIN ALMA UZMANI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.)

- MAKİNE BAKIM TEKNİKERİ (İÇECEK A.Ş.)