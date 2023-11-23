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Samsun’da kız meselesi yüzünden bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Batuhan G. (19) karnından ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Batuhan G., tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan bıçaklı saldırgan F.Y.(22) polis tarafından yakalandı. Olayın kız yüzünden çıkan kavgadan meydana geldiği öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan F.Y. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.